Handicap : un nouvel accompagnement "sur-mesure" pour l'emploi

Depuis cinq ans, Julien Lallier travaille dans les cuisines d'un restaurant d'entreprise. À 32 ans, il a des difficultés de compréhension et du mal à gérer ses émotions. Il est reconnu comme travailleur handicapé. Mais cela ne l'a pas empêché de progresser dans l'entreprise. Depuis quelques mois, il est même devenu responsable de la plonge. "Il y a une bonne ambiance. On s'entraide. Ce n'est pas chacun de son côté."

Un suivi personnalisé par un conseiller emploi accompagné

Julien Lallier a mûri son projet professionnel avec Céline Rogez-Gane, sa conseillère en emploi accompagné. Elle le suit depuis son arrivée dans l'entreprise. Il a commencé par un stage, un CDD et aujourd'hui un CDI. Régulièrement, elle fait le point avec sa référente dans l'entreprise, Yvelise Loffroy. Cette expérience a changé le regard de cette salariée sur le handicap. Yvelise Loffroy explique : "Quand on ne connaît pas les choses, ça fait toujours un peu peur. Avant de travailler avec Julien, on n'avait pas été confronté au handicap au travail. Maintenant, on voit les choses autrement, on s'aperçoit que c'est facile".

En cas de problèmes relationnels avec des collègues ou si des changements le perturbent, Julien est entouré à la fois dans et en dehors de l'entreprise. C'est l'avantage de ce dispositif selon Céline Rogez-Gane, conseillère en emploi accompagné pour l'Association un autre regard. "En travaillant vraiment avec le salarié et l'entreprise, ça permet aux personnes en situation de handicap de trouver leur place en entreprise et d'occuper un poste pour lesquels ils sont compétents. Julien est un bon exemple. En cinq ans, il est capable de transmettre ses compétences à un nouveau. Des compétences acquises dans l'entreprise".

Un accompagnement pour préparer les entretiens d'embauche

L'accompagnement se fait aussi en amont, dès la recherche d'emploi. Céline Rogez-Gane organise des simulations d'entretiens d'embauche. Justine Defalque apprécie ses conseils : "Ca m'aide à parler devant tout le monde. Avant, j'étais très timide, je ne parlais à personne, j'étais toute seule dans mon coin. Ça m'aide vraiment beaucoup".

En France, les personnes en situation de handicap sont souvent exclues du marché du travail. L'emploi accompagné apparaît donc comme une solution innovante.