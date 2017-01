Uvestérol D : "Rien ne confirme la dangerosité de ce médicament", indique un pédiatre

Un nourrisson âgé de dix jours est mort, le 21 décembre, à son domicile à la suite d'un "arrêt cardio-respiratoire". Il avait reçu une dose d'Uvestérol D, un médicament destiné à pallier la carence en vitamine D, a annoncé, lundi 2 janvier, l'agence du médicament (ANSM). Doit-on surveiller de près ce traitement ? Que faire si le médecin en a prescrit à votre enfant ?

Le docteur Bertrand Delaisi, pneumo-pédiatre à l'hôpital Robert-Debré à Paris et secrétaire général adjoint de la Société française de pédiatrie, répond aux questions de franceinfo.

Franceinfo : Dans quels cas l'Uvestérol D est-il dangereux ?

Bertrand Delaisi : La molécule n'est pas en cause. Il s'agit de vitamine D, et ce n'est absolument pas dangereux. L'Uvestérol D est un médicament prescrit depuis 1990 à des millions d'enfants. C'est une solution huileuse qui contient des excipients [utilisés pour la consistance du produit, ndlr]. Ces derniers n'ont pas de principes actifs et ne sont, à ma connaissance, pas nocfis.

Le seul risque connu concerne le mode d'administration. Deux événements aléatoires peuvent expliquer un accident. D'abord une fausse route. Mais dans le cas de l'Uvestérol D, il s'agit de très petites doses, de l'ordre du millilitre. Il me semble très improbable que le décès de ce nourisson soit dû à une fausse route. Un accident peut aussi provenir d'un malaise vagal. Si l'on pousse brutalement la pipette dans la bouche du nourrisson, il peut avoir un stress important qui peut mener à l'accident. Cela arrive très rarement.

Quoi qu'il en soit, il faut absolument continuer à prendre de la vitamine D si elle a été prescrite. Son utilité n'est pas remise en cause. Notre faible exposition solaire fait que l'on en a besoin. Sans cela, le nourrisson risque le rachistisme, qui est une maladie de la croissance et de l'ossification qui peut entraîner des déformations du squelette.

Comment administrer l'Uvestérol D sans risques ?

Pour administrer le produit sans risques, il faut placer le bébé sur les genoux, la tête bien calée contre l'épaule. Il faut ensuite mettre la pipette dans la bouche et donner le produit dans la joue. Le bébé a un réflexe de succion. On doit le laisser téter. S'il ne le fait pas, il faut pousser très très doucement, pour éviter tout stress. C'est bien indiqué sur la notice, mais les gens ne lisent pas forcément les consignes. On peut aussi mettre le produit dans une tétine de biberon, avec un peu d'eau. Je conseille de le donner avant de le nourrir.

Quelles sont les alternatives à ce produit ?

En tant que praticien, je ne changerai pas mes prescriptions. Aujourd'hui, rien ne confirme la dangerosité de ce médicament. En revanche, si mes patients sont inquiets, je peux parfaitement les orienter vers des alternatives. Il y a par exemple des capsules à prendre tous les mois. Je préfère que les parents changent de marque plutôt que d'arrêter de donner de la vitamine D à leur enfant.