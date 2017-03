Lutte contre le cancer : au moins 27 morts liés à la prise du docétaxel en France entre 1996 et 2016

Vingt-sept décès chez des malades du cancer traités avec le docétaxel ont été recensés en France sur la période de commercialisation de ce médicament, de 1996 à 2016, rapporte Le Figaro, mardi 28 mars.

Le quotidien s'appuie sur les résultats d'une enquête de pharmacovigilance lancée en septembre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), présentés mardi. A ce jour, le comité technique de pharmacovigilance n’a pris aucune décision concernant une suppression ou une suspension éventuelle du médicament.

Un dossier discuté au niveau européen

Selon ces résultats, "27 morts (17 d'entérocolite, une atteinte inflammatoire du tube digestif et 10 de choc septique) sont à déplorer à cause des effets indésirables du docétaxel sur toute la période de commercialisation", écrit Le Figaro. Le docétaxel peut être indiqué dans le cadre d'un traitement contre plusieurs types de cancer : le cancer du sein, le cancer gastrique, le cancer de la prostate, de la bouche, de la gorge, et du poumon à petites cellules.

Le 17 janvier, l'INCa (Institut du cancer) et l'ANSM ont recommandé aux cancérologues d'éviter temporairement, par précaution, d'utiliser le docétaxel pour les cancers du sein localisés, opérables, au profit d'une alternative, le paclitaxel.

Actuellement, le dossier est discuté au niveau européen en vue d'une réévaluation du rapport bénéfices-risques du docétaxel, selon l'ANSM. L'ANSM avait déjà fait état de 5 décès (2015-2016) à la mi-février dans le cadre de traitements du cancer du sein.