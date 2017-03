Hépatite C : une baisse de prix importante des traitements innovants dès le 1er avril

Après avoir annoncé l'accès universel aux traitements innovants contre l'hépatite C le 25 mai 2016, Marisol Touraine a obtenu une baisse importante du prix de ces traitements, annonce vendredi 31 mars un communiqué du ministère de la Santé. Les nouveaux tarifs vont entrer en vigueur dès le 1er avril.

"C'est une bonne nouvelle pour les patients", a annoncé Marisol Touraine. Elle ajoute que "c'est également une bonne nouvelle pour les comptes de la sécurité sociale" et une étape de plus pour garantir "l'accès de tous les malades à des traitements innovants."

"Négociation ferme" avec les laboratoires

Cette décision a abouti après "une négociation ferme" entre le Comité économique des produits de santé et les laboratoires. Après un premier accord conclu le 8 décembre 2016, les négociations pour faire baisser les prix des traitements du VHC [le virus de l'hépatite C, identifié en 1989] viennent de s'achever "avec l'accord conclu avec le laboratoire Gilead pour ses produits Harvoni et Sovaldi". Désormais, le prix des traitements sera inférieur à 28 700 euros contre 41 000 pour le Solvadi. Tous ces traitements sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie.