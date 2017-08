La compagnie easyJet lance une berceuse à base de sons de moteurs d'avion

"Vvvvvvvvvvvvvvvv..." Difficile d'oublier les paroles lors d'un karaoké ; elles sont plutôt répétitives. La compagnie aérienne easyJet a mis en vente un album de bruit d'avion, vendredi 11 août, intitulé Jet Sounds (un probable clin d'œil à Pet Sounds, le célèbre album des Beach Boys). Réalisé en une seule prise, lors d'un vol entre Londres et Nice, cet enregistrement est disponible sur Amazon et iTunes, mais également sur YouTube. On y distingue un bourdonnement de moteurs dans sa plus simple expression. Ni passager bavard, ni annonce au micro.





Un bruit "blanc" favorable à la détente et au sommeil

Le son produit par les deux turboréacteurs CFM56 est assez soporifique, mais c'est justement le but de l'opération. Ces bruits "blancs", dont la fréquence est régulière et continue, auraient en effet des vertus apaisantes, propices au sommeil. La compagnie aérienne a fait équipe avec une spécialiste en la matière, le docteur Sandra L. Wheatley, convaincue des bienfaits de ce bourdonnement mécanique. "Il assoupit doucement le cerveau et facilite l'entrée dans la sommeil", explique-t-elle dans le communiqué du groupe (en anglais).

Travel to the ‘land of nod’ with our charity single, 'Jet Sounds' Proceeds go to @TheSleepCharity. Download here: https://t.co/t4x7OcQKQu pic.twitter.com/1Svpkmckp7 — easyJet (@easyJet) 11 août 2017

Un joli coup de publicité pour la compagnie, qui va reverser les bénéfices de l'opération au Children's Sleep Charity (en anglais), une association britannique qui œuvre pour améliorer la qualité du sommeil des enfants. "C'est une démarche fantastique et amusante", a estimé son président, Vicki Dawson.

Cet organisme estime qu'une répétition de mauvaises nuits peut avoir des conséquences sur l'équilibre émotionnel, physique et mental des plus petits. Et cette fois, vous pourrez étirer vos jambes sans gêner vos voisins, et même boire un café à moins de trois euros. Bon vol.