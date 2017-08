Plusieurs cas de rougeole en Ardèche : quatre personnes hospitalisées

A Ardoix, dans le Nord Ardèche, quatre personnes ont dû être hospitalisées après avoir contracté la rougeole, annonce France Bleu Drôme-Ardèche, mercredi 16 août. Ils sont maintenant hors de danger. Au total, six personnes, deux adultes et quatre enfants auraient été touchées par la rougeole, entre début juillet et le 9 août dernier.

L'appel de l'Agence régionale de santé

L'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes appelle les habitants du Nord Ardèche, près d'Ardoix, à consulter un médecin en cas de fièvre et d'apparition de boutons. "La rougeole est une maladie très contagieuse, autour d'un seul malade, on peut se retrouver avec 20 personnes contaminées, explique le médecin Vincent Ronin de la veille sanitaire de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Comme il n'existe pas de traitement curatif spécifique de la rougeole, quand les atteintes sont sévères, on peut avoir des cas de décès."

Les personnes touchées n'étaient pas vaccinées

Les personnes contaminées à Ardoix n'étaient pas vaccinées. L'Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes rappelle donc que la rougeole est une maladie très contagieuse et insiste sur l'importance de la vaccination qui permet d’éviter d'attraper la rougeole ou une forme grave de celle-ci.

Selon les chiffres de l'ARS, seulement 71 % des habitants de l'Ardèche sont vaccinés contre la rougeole, soit 10 % de moins que la moyenne nationale. Pour empêcher toute propagation de la maladie, il faudrait que 95 % de personnes soient vaccinées.