"Mettez de la crème solaire !" Voici le message de Hugh Jackman à ses fans. L'acteur australien de 48 ans a publié, lundi 13 février, sur Instagram, une photo de lui après une nouvelle opération chirurgicale, la sixième en quatre ans. Il s'agissait de lui retirer un carcinome basocellulaire au niveau du nez, preuve que son cancer de la peau a fait une récidive.

"Un autre carcinome basocellulaire. Grâce à des contrôles fréquents et à des médecins merveilleux, tout va bien. Ça a l’air pire avec ce pansement que sans !" a-t-il écrit.

L’acteur australien, célèbre pour son interprétation de Wolverine dans la saga X-Men, a choisi de révéler en 2013 qu'il était atteint d'un cancer de la peau. Depuis, il a toujours beaucoup communiqué sur sa maladie pour inciter les gens à utiliser de la crème solaire pour éviter de souffrir du même problème que lui.

So grateful for all YOUR love & support. Thanks to Dr Albom, @DrLisaAiran, @trevormbornmd & most importantly Deb, for making me get checked.