A Rio, des millions de moustiques pour combattre la dengue et Zika

Combattre la dengue, Zika et le chikungunya... avec des millions de moustiques ! Cela peut sembler paradoxal, mais c'est bien la technique utilisée actuellement à Rio de Janeiro (Brésil) pour limiter la propagation de ces virus.

L'institut de recherches brésilien Fiocruz participe au programme "Eliminer la dengue" piloté par l'Australie, qui consiste depuis la fin 2016 à produire à grande échelle des moustiques porteurs de la bactérie wolbachia, commune chez les papillons, les libellules ou les araignées. Les légions d'insectes sont lâchés avec l'espoir qu'ils vont se reproduire avec d'autres moustiques et leur transmettre cette bactérie, qui sera passée aux générations futures de moustiques.

1,6 million de moustiques produits chaque semaine

Ainsi, les scientifiques espèrent pouvoir empêcher de nouvelles épidémies telles celles du zika, qui a mis le Brésil en état d'alerte en 2015, alerte levée seulement en mai dernier. "Nous avons découvert que quand un moustique Aedes aegypti est porteur de la wolbachia, celle-ci réduit la capacité du moustique de transmettre des virus comme la dengue, le zika ou le chikungunya", explique à l'AFP Luciano Moreiro, responsable du projet contre la dengue chez Fiocruz.

Après de premiers résultats encourageants en 2014, l'institut a commencé à lâcher des moustiques à Niteroi, près de Rio, et ce mardi 29 août sur la Ilha do Governador, dans le nord de la ville. Il projette de faire de même dans d'autres endroits de la Zone Nord et de la Zone Sud de la métropole de 6,5 millions d'habitants d'ici la fin 2018.

Fiocruz produit actuellement 1,6 million de ces moustiques chaque semaine à partir de larves importées d'Australie et espère atteindre les 3 millions hebdomadaires. Ces moustiques ne présentent pas de risque sanitaire pour la population ni l'environnement, selon l'institut.

Un programme mis en œuvre dans plusieurs pays

Le même programme, piloté par l'Université de Monash, dans le Queensland, en Australie, est également mis en œuvre à Medellin (Colombie), Pondichéry (Inde), Yogyakarta (Indonésie) et Nha Trang (Vietnam).

Le Brésil est aux prises avec ce moustique porteur de ces trois virus, dont l'un, Zika, a entraîné la naissance de nombreux bébés microcéphales. L'épidémie de Zika avait représenté une préoccupation sanitaire majeure alors que Rio s'apprêtait à accueillir les jeux Olympiques en août 2016 et des millions de touristes.

L'Aedes aegypti prolifère dans les villes autour des eaux stagnantes. Les spécialistes estiment que la bataille contre ces virus ne sera pas définitivement gagnée tant que des millions d'habitants s'entasseront dans des situations très précaires au plan sanitaire et du traitement des eaux.