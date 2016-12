Les réflexes qui font mouche pour éviter d'attraper la grippe

Si vous n'avez pas encore attrapé la grippe, estimez-vous heureux : l'épidémie se propage à vitesse grand V avec 200 000 nouveaux cas signalés la semaine dernière, selon les chiffres transmis, mercredi 28 décembre, par le réseau Sentinelles. Les treize régions métropolitaines sont désormais touchées.

La grippe peut vous clouer au lit avec des douleurs articulaires et une forte fièvre. "Une fois que vous êtes malade, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous faire vacciner", résume Vincent Enouf, responsable adjoint du centre national grippe à l'Institut Pasteur. Le virus entraîne entre 4 000 et 6 000 décès par an, selon l'Inpes. Franceinfo vous donne les conseils pour tenter de rester en bonne santé.

Faites-vous vacciner

Vincent Enouf est catégorique : "Le premier bon geste, c'est la vaccination." Une vaccination efficace peut éviter d'être gravement touché. Un médecin traitant est habilité à le faire et des centres dédiés existent : la ville de Paris a mis une carte interactive à jour pour trouver le site le plus proche de chez vous. Bonne nouvelle, dans le cadre de la campagne contre la grippe, les vaccins sont remboursés jusqu'au 31 janvier 2017.

Lavez-vous les mains régulièrement

"Il faut également se laver correctement les mains et régulièrement", explique Vincent Enouf. L'Organisation mondiale de la santé conseille de laver le dos de ses mains, avec la paume de l'autre puis de nettoyer l'espace entre les doigts en les entrelaçant. Un lavage efficace prend entre 40 et 60 secondes. "Cet automatisme est efficace pour lutter contre toutes les épidémies : on porte souvent ses mains à la bouche ou vers son nez sans s'en rendre compte", rappelle Vicent Enouf.

Faites attention à ce que vous touchez

Attention à ce que vous touchez aussi, le virus se stabilise sur les surfaces planes. Les poignées de portes comme les smartphones sont des nids à microbes : "C'est un virus qui survit a une température assez faible, il se conserve longtemps sur de nombreux supports", pointe Vicent Enouf. Conserver une petite bouteille de gel hydroalcoolique dans son sac peut être une solution.

Portez un masque et garder vos distances

"Qu'il s'agisse de lieux publics, de restaurants ou de transports en commun, il est difficile d'éviter le virus", assure le chercheur. Le froid et les milieux cloisonnés favorisent la dispersion du virus. "Il vaut mieux porter un masque, même si c'est peu répandu en France", souligne-t-il. Attention à la proximité physique aussi, l’Afsset (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail) recommande une distance sécuritaire de 2 m entre chaque personne lors des épidémies de grippe.