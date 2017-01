Grippe : le virus de cet hiver est-il plus dangereux que d'habitude ?

La grippe est arrivée mi-décembre et a rapidement envahi toute la France. Particulièrement virulente, elle a déjà entraîné de nombreuses hospitalisations chez les plus de 65 ans. Alors ce virus est-il plus dangereux que d'habitude ? Baptisé AH3N2, ce virus est un cousin de celui qui a entrainé une surmortalité de 18 000 personnes il y a deux ans.

Personnes âgées vulnérables

Il ne s'attaque pas directement aux poumons, mais génère des complications chez des personnes affaiblies. Le diagnostic est parfois plus complexe, d'où l'importance de la vaccination. Les personnes âgées sont plus vulnérables, car ce virus s'attaque surtout à ceux dont la protection immunitaire est déficiente. Dans les maisons de retraite, dès que le premier cas de grippe est diagnostiqué, un protocole se met en place.

