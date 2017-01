Grippe : les urgences dépassées

A Nice (Alpes-Maritimes), de nombreux patients attendent sur des brancards que le personnel s'occupe d'eux. La faute à une épidémie de grippe qui est arrivée plus tôt que d'habitude cette saison et qui se propage à grande vitesse dans de nombreuses régions françaises. "On est passé à 320 entrées par jour par rapport aux 250 habituelles, donc on a beaucoup de patients à hospitaliser", nous dit le docteur Pierre-Marie Tardieux, urgentiste à l'hôpital de Nice.

"Une situation préoccupante"

Les services d'urgences ont reçu de la part du ministère de la Santé des consignes claires : libérer des lits et faire de la place pour les nouveaux patients. La ministre Marisol Touraine évoque d'ailleurs "une situation préoccupante" en raison du manque de moyens des hôpitaux face à une progression très rapide de l'épidémie.

