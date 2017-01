DIRECT. Grippe : Marisol Touraine regrette "la défiance qui existe dans notre pays à l'égard de la vaccination"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GRIPPE

: "Le débat sur la vaccination viendra en temps et en heure. Je regrette la défiance qui existe dans notre pays à l'égard de la vaccination."



La ministre s'exprime à la sortie d'une réunion à l'Elysée sur l'épidémie.



: "La grippe revient tous les ans. L'enjeu de la vaccination est un enjeu majeur. En France, les patients et le soignants ne se vaccinent pas assez."



La ministre s'exprime à la sortie d'une réunion à l'Elysée sur l'épidémie.

: Notre conférence de rédaction est terminée. Voici un aperçu de notre programme.



Elise Lambert va nous aider à y voir plus clair dans le revenu universel, au cœur des débats de la primaire de la gauche.





Louise Hemmerlé va nous expliquer comment venir à bout de ce virus.



Julie Rasplus va nous montrer, en vidéo, qu'entre Donald Trump et les médias, ce n'est pas vraiment une histoire d'amour.



: Voici les principaux titres d'actualité à 9 heures.



• "Les hôpitaux font face et ne sont pas débordés", a assuré la ministre de la Santé, Marisol Touraine, sur France 2. La ministre estime aussi que dans certaines régions, le pic est déjà passé. Une réunion se tient en ce moment à l'Elysée. Pour tout comprendre à cette épidémie, voici un lien vers six de nos articles.





• Les sept candidats à la primaire de la gauche s'affrontent, ce soir, pour un premier débat. Comparez leurs programmes sur différents thèmes.



• Donald Trump a tenu sa première conférence de presse depuis son élection. Pour la regarder dans son intégralité, c'est par ici. Sinon, voici les six citations à retenir.



• Les Experts ont balayé les Brésiliens (31-16) lors du premier match du mondial de handball.













: La ministre de la Santé a souligné avoir lancé "le premier appel concernant l'épidémie le 28 octobre (...) en demandant que les vaccinations s'engagent".

: La ministre de la Santé Marisol Touraine a également réfuté, ce matin, tout manque d'anticipation concernant l'épidémie de grippe.

: Enfin, pour compléter ma réponse, il est très hasardeux de déterminer une date précise du pic en amont. Vincent Enouf affirme que "pour connaître vraiment le pic, c'est-à-dire le sommet de la courbe, il faut en toute rigueur avoir un recul de 2 à 4 semaines".

: Bonjour @anonyme. Les spécialistes travaillent à partir de données, comme les consultations chez le médecin de ville, à l'hôpital, les hospitalisations, explique à La Croix Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre national de référence des virus de la grippe. Des critères cliniques observés en consultation et virologiques obtenus par analyse au laboratoire sont également pris en compte. Puis les épidémiologistes intègrent ces données à des modèles mathématiques.

: Bonjour. Pouvez vous nous expliquer si vous le savez comment on connait la date du fameux pic ? Avec quelles infos on le calcule ? Merci et bonne journee.

: "Le pic de l'épidémie est déjà passé dans certaines régions, comme en Ile-de-France. Il va passer dans d'autres régions."



Marisol Touraine est invitée des "4 vérités" sur France 2.







: "Les résultats sont là. Il y a déjà une trentaine d’établissements qui ont déprogrammé des soins. Ce qui a permis de libérer des lits d'hospitalisation."



Marisol Touraine est invitée des "4 vérités" sur France 2.



: "Nous sommes en train de passer le pic. Les hôpitaux font face et ne sont pas débordés."



Marisol Touraine est invitée des "4 vérités" sur France 2.



: "La France fait face à une épidémie de grippe significative."



Marisol Touraine est invitée des "4 vérités" sur France 2.

: Les services d'urgences ont du mal à faire face à l'intense épidémie de grippe. D'après la ministre de la Santé, Marisol Touraine, 142 hôpitaux français sur 850 sont "sous tension". Mais les hôpitaux ne sont pas les seuls exposés à la crise : les médecins généralistes sont également très sollicités, comme je l'explique dans cet article.

: Frédéric Valletoux, président de la fédération hospitalière de France et maire LR de Fontainebleau, est l'invité de RMC, ce matin. Il dénonce la situation dans laquelle se trouve l'hôpital.

: Des services d'urgence très sollicités, des personnes âgées hospitalisées dans un état critique… Face à l'épidémie de grippe, la situation s'aggrave dans les Alpes-Maritimes, note Nice Matin.





: Voici les principaux titres d'actualité à six heures.



• Les personnes âgées restent les plus touchées par l'épidémie de grippe, dont le pic est attendu la semaine prochaine. Une réunion est prévue à l'Elysée, ce matin à 9 heures. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, sera aussi l'invitée des "4 vérités" sur France 2 à 7h40. Pour tout comprendre à cette épidémie, voici un lien vers six de nos articles.





• Les Experts ont balayé les Brésiliens (31-16) lors du premier match du mondial de handball.



• Donald Trump a tenu sa première conférence de presse depuis son élection. Pour la regarder dans son intégralité, c'est par ici. Sinon, voici les six citations à retenir.



• Bordeaux-PSG et Monaco-Nancy sont les affiches des demi-finales de la Coupe de la Ligue, après les victoires du PSG face à Metz (2-0) et de Bordeaux face à Guingamp (3-2).