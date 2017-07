Choc toxique : la coupe menstruelle plus dangereuse que les tampons, selon une étude

Fièvre, état grippal, hallucinations… La jeune femme qui témoignait dans un reportage du "Magazine de la santé" diffusé le 4 janvier 2017 (vidéo en fin d'article) avait vu son pronostic vital engagé. En cause, la multiplication des staphylocoques dorés présents dans son vagin. Le sang bloqué par son tampon avait favorisé le développement de la bactérie jusqu'à provoquer un syndrome du choc toxique, une affection rare mais qui peut être mortelle.

Ces cas se sont multipliés en France, passant de cinq déclarés en 2004 à 22 dix ans plus tard. De quoi pousser des chercheurs des Hospices civils de Lyon à collecter des tampons usagés pour mieux comprendre comment se développe le staphylocoque doré. Au total, plus de 700 tampons et coupes menstruelles ont été analysés.

Les résultats sont rassurants : "Aucune protection utilisée pendant les règles ne favorise la croissance et la production de la toxine responsable des chocs (...), contrairement au tampon Rely, retiré du marché dans les années 80", précise l'étude.

Ne pas porter de tampon pendant son sommeil

Les coupes menstruelles, comme la Be'Cup ou la Meluna, sont toutefois plus favorables à la croissance de la bactérie et de la toxine que les tampons et serviettes. Elles permettent en effet une arrivée d'air plus importante, donc d'oxygène, ce qui favorise la croissance du staphylocoque. L'étude conseille donc de "ne pas les porter la nuit pendant son sommeil et le jour plus de 6 heures". Il est même préférable de changer de protection toutes les quatre heures.



Le problème réside donc dans le "défaut d’information des utilisatrices". Le Centre national de référence des staphylocoques lance une enquête nationale pour identifier comment améliorer les pratiques des femmes.



