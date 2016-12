Auvergne-Rhône-Alpes : deux maisons de retraite confinées pour cause d'épidémies de grippe et de gastro-entérite

Deux maisons de retraite en région Auvergne-Rhône-Alpes font actuellement l'objet de mesures de confinements pour cause d'épidémies de grippe et de gastro-entérite, a appris l'AFP jeudi 29 décembre auprès de la préfecture et de la direction d'un des établissements.

Depuis mardi 27 décembre, les visites et les sorties de résidents sont interdites dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme), a en effet indiqué la préfecture du département, confirmant une information du quotidien régional La Montagne.

En quarantaine jusqu'à vendredi et dimanche

La situation doit être réévaluée vendredi soir afin de déterminer si ces mesures seront ou non reconduites, a précisé la préfecture. Dans cette structure qui accueille au total 53 personnes, "une quinzaine" de résidents souffrant de gastro-entérite étaient dénombrés mercredi.

Dans la Loire, la maison de retraite de La Pacaudière fait face, quant à elle, depuis lundi 26 décembre, à une épidémie de grippe A parmi ses 85 résidents, a déclaré à l'AFP la directrice de l'établissement, confirmant une information du quotidien Le Progrès. Pour l'heure, "25 résidents ont été touchés", a expliqué à l'AFP la directrice, en précisant que les animations avaient été annulées et les visites limitées.

Prévues jusqu'à dimanche, ces mesures semblent "efficaces", selon la directrice de l'établissement, qui ne dénombrait "aucun cas supplémentaire jeudi matin".