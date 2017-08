VIDEO. Il récupère son appartement rempli de détritus après quatre ans de location

Le propriétaire d'un appartement à Thouars (Deux-Sèvres) a découvert son bien couvert de détritus, rapporte France Bleu Poitou, samedi 5 août. Le locataire occupait les lieux depuis quatre ans. Selon la radio, ce laisser-aller peut correspondre à un syndrome de Diogène, un trouble du comportement qui pousse à négliger son hygiène domestique.

"J'ai cru qu'il y avait quelqu'un de mort"

"Comment peut-on vivre dans une telle accumulation de déchets ? Cette situation n'est pas compatible avec des conditions décentes de vie", a réagi le maire de la commune, dans des propos rapportés par France Bleu.

Pour les voisins du locataire, c'est la surprise. "Je l'ai vu une fois, il était gentil, poli, il m'a dit bonjour, a affirmé Bénédicte, sa voisine, à la radio locale. On passait près de la porte et ça sentait vraiment mauvais. Je me bouchais le nez. J'ai même cru qu'il y avait quelqu'un de mort en décomposition. On vérifiait avec mon mari qu'il y avait de la lumière." Selon France Bleu, le nettoyage de l'appartement a nécessité 240 sacs de 120 litres.