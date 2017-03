Hospitaliers et travailleurs sociaux sont en grève pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail

Infirmiers, aides-soignants, assistants sociaux ou encore éducateurs spécialisés sont en grève, mardi 7 mars. Ils manifestent pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. A Paris, ils étaient plusieurs milliers réunis en début d'après-midi sur la place Denfert-Rochereau, dans le 14e arrondissement, pour rejoindre les Invalides, dans le 7e. Des rassemblements ont également été annoncés dans une quarantaine de villes françaises.

Les orthos mobilisés à Denfert -Rochereau à Paris #orthophospital !!! pic.twitter.com/w1ySMwpjWU — Lia Rebecueno (@rebecueno) 7 mars 2017

Manifestation des hospitaliers et travailleurs sociaux a #bergerac pr défense moyens et emploi pic.twitter.com/1Ol884EHit — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) 7 mars 2017

"Manque de personnel et de moyens", "épuisement professionnel", course "à la rentabilité", perte de sens : les maux dénoncés par les hospitaliers et leurs collègues du secteur social sont nombreux. "Notre plus grande souffrance c'est de ne pas pouvoir prodiguer des soins de qualité", déplore Nathalie Depoire, présidente de la Coordination nationale infirmière (CNI).

"On est dans des processus industriels, avec des patients qui deviennent des clients. Or l'hôpital est le règne de l'imprévisibilité. Aucun patient ne réagit comme c'est écrit dans un tableau Excel", dénonce pour sa part Thierry Amouroux, du Syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI).