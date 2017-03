Un salarié de l'hôpital Cochin se suicide sur son lieu de travail

Un salarié de l'hôpital Cochin s'est suicidé, mardi 7 février, dans les locaux de l'hôpital Cochin, à Paris, annonce dans un communiqué l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Cet agent, employé depuis 20 ans par l'AP-HP, s'est donné la mort sur son lieu de travail. Il était affecté au secteur de l'information médicale.

"Des difficultés fonctionnelles et relationnelles avaient été identifiées" dans ce service, précise l'AP-HP. Une enquête administrative avait d'ailleurs été menée, et la situation "semblait moins aiguë". Malgré des changements d'organisation, des difficultés perduraient, et "il avait été décidé de procéder à un audit". La première réunion avait d'ailleurs eu lieu la semaine dernière, apprend-on dans le communiqué.

Réunion du CHSCT mercredi

Les causes de ce suicide seront analysées "en toute transparence", promet l'AP-HP, et "l'ensemble de ces éléments permettra de déterminer l’existence de liens entre les difficultés relevées dans le service et ce drame". Un CHSCT se réunit demain matin.

L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris assure que sa détermination "dans la prévention et la détection des risques psycho sociaux et l’amélioration des conditions de travail" est renforcée par "ce nouvel événement tragique". Une cellule de soutien psychologique a été mise en place.