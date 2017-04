Hausse des tarifs de l'hospitalisation de jour : le cri de colère des directeurs d'hôpitaux publics

Les directeurs d'hôpitaux publics n'ont pas caché pas leur colère et leur surprise, ce lundi 3 avril 2017, après la publication d'un nouvel arrêté ministériel de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, augmentant le coût de l'hospitalisation de jour. Ils demandent au gouvernement de faire marche arrière.

Jusqu'à présent, les hôpitaux étaient incités pratiquer une prise en charge ambulatoire : accueillir les patients quelques heures seulement dans la journée pour des soins, des perfusions ou des visites de contrôle. Le but étant de réduire le nombre de nuits passées à l'hôpital.

Les hôpitaux seront tentés de garder les patients plus longtemps

Ce nouvel arrêté ministériel casse cette logique selon la Fédération hospitalière de France (FHF) qui regroupe les directeurs d'hôpitaux. Lors d'une conférence de presse organisée en urgence lundi 3 avril, elle a demandé au gouvernement de revenir en arrière. Selon elle, désormais, les hôpitaux n'auront plus intérêt à prendre les patients en ambulatoire et seront tentés de garder les patients plus longtemps.

Risque de disparition des hôpitaux de jour: une réforme absurde et dangereuse pour le service public hospitalier ! #sauvonlesHDJ pic.twitter.com/Kre6Dz4UsE — FHF (@laFHF) 3 avril 2017

"En catimini, on vient enlever 500 millions d'euros de recettes aux hôpitaux, explique Frédéric Valletoux, le président de la FHF, on les fragilise gravement, on va doubler le déficit des hôpitaux".

Frédéric Valletoux dénonce "une décision prise dans le secret des ministères" et assure que cet arrêté "viendra dégrader la qualité des soins offerts aux patients" en incitant les hôpitaux à "baisser la garde en matière ambulatoire".

Une nouvelle réunion de concertation est prévue mercredi 5 avril au ministère de la Santé.