VIDEO. Regardez la météo présentée par Mélanie Ségard, une jeune femme trisomique

Elle l'a fait ! Mélanie Ségard a présenté mardi 14 mars à 20h35 la météo du week-end sur France 2. Cette jeune femme trisomique de 21 ans a réalisé son rêve, après un appel lancé sur internet. Elle poursuit ainsi l'objectif de mieux faire connaître au grand public cette anomalie chromosomique qui concerne 65 000 personnes en France et représente la principale cause génétique de déficit mental.

"Contente et stressée"

Une équipe de France 2 l'avait suivie dans ses répétitons sur le plateau de la météo avec la présentatrice Nathalie Rihouet. Si Mélanie Ségard s'était dite "très contente", à son arrivée à France Télévisions, elle avait aussi confié être "un peu stressée". A l'approche de la journée mondiale de la trisomie 21, le 21 mars, l'association Unapei a choisi cette jeune femme "naturelle, spontanée" qui "respire la joie", pour montrer ce handicap sous un jour positif.

"A 100 000 likes, je présente la météo à la télé", avait lancé Mélanie dans une campagne sur Facebook début mars. Elle en a reçu plus de 200 000 en dix jours. Une victoire pour elle, et pour beaucoup d'autres. "Chaque fois que l’on oblige les gens à se questionner sur le regard qu’ils portent sur le handicap, on fait avancer la cause des personnes handicapées", a expliqué sur franceinfo la psychanalyste Claude Halmos.