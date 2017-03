Foot : un international irlandais aide de jeunes sportifs atteints de trisomie 21 à trouver un adversaire

Ils s'entraînaient dur mais ils leur manquaient une chose : des adversaires. Les Oxford Bulls, une équipe de jeunes footballeurs irlandais atteints de trisomie 21, ont ainsi lancé un appel via le compte Twitter d'un site de sport, a repéré The Huffington Post, jeudi 30 mars.

Please help get these lads a game https://t.co/HvpbTMn06L — SportsJOE.ie (@SportsJOEdotie) 27 mars 2017

Après la publication d'un article de SportsJoe (en anglais), l'international irlandais James McClean, originaire de la ville de Derry, tout comme les jeunes sportifs, a répondu lui-même à leur sollicitation. Le coach des Oxfords Bulls, Kevin Morrisson, raconte sur Facebook, que grâce à ce soutien, l'équipe a pu jouer son premier match, mercredi.

"Je veux adresser un immense merci à James McClean et ses camarades pour être venus voir nos amis et leur donner un si grand moment ! (...) James McClean a géré tout ça avec tellement de patience et de grâce. Alors, merci James et les autres, pour ce jour mémorable !" écrit le coach sur Facebook.