Syndrome de la "tête plate", diabète gestationnel, toxoplasmose : vis ma vie de futur parent en gifs

Ça commence dès la grossesse. À peine la première échographie passée, médecins, famille, amies, voisins ou collègues, tous ont un avis sur ce que vous devriez faire ou non. Et ne comptez pas sur l'arrivée du bébé pour mettre fin aux débats : attendez-vous plutôt à une avalanche de conseils parfois totalement paradoxaux. Depuis vingt ans, par exemple, les spécialistes expliquent aux parents qu'il faut coucher bébé sur le dos pour éviter la mort subite du nourrisson. A priori, une directive simple et claire. C'était sans compter sur la campagne d'information annoncée, lundi 31 juillet, par la Haute autorité de santé (HAS) pour prévenir le syndrome de la "tête plate du nourrisson", liée… au couchage sur le dos. Il y a franchement de quoi s'y perdre.

Franceinfo revient sur le désarroi de la femme enceinte et du jeune parent qui ne savent plus à quel saint se vouer. Attention, la liste est loin d'être exhaustive.

Quand ton médecin te dit de ne pas manger trop de sucre pour éviter le diabète gestationnel

Et pas de trop graisses pour ton cholestérol

Mais qu'un magazine spécialisé te rappelle que les lipides, c'est bien pour éviter d'avoir un bébé prématuré

Quand tu apprends que tu n'es pas immunisée contre la toxoplasmose, et qu'il faut faire gaffe aux légumes crus

Quand ta gynécologue te recommande de ne manger ni fromage au lait cru, ni poisson cru, ni viande crue

Quand ta belle-sœur enceinte se gave de sushis et de carpaccio

Quand ta collègue te dit que tu dois ab-so-lu-ment essayer l'h.a.p.t.o.n.o.m.i.e

Quand dans la salle d'attente de la maternité, il est écrit partout qu'il ne faut JAMAIS boire d'alcool

Quand ta mère te dit : "Oh, un petit verre ça n'a jamais fait de mal à personne !"

Le bébé arrive et tu pensais enfin pouvoir boire un coup ? Allaitement = nope !

Quand à la maternité on t'explique le concept de "mort subite du nourrisson"

Quand la sage-femme te dit qu'avant 6 mois, bébé doit dormir dans ta chambre

Quand ta belle-mère te dit de ne pas le coucher dans ta chambre pour ne pas lui donner de mauvaises habitudes

Quand ton meilleur ami te dit que le cododo, c'est super !

Quand tu lis dans la presse que tu vas tuer ton enfant si tu dors avec

Quand tout le monde te dit que ton bébé doit ABSOLUMENT dormir sur le dos

Mais qu'en fait, si tu fais ça, il va avoir la tête plate

Quand TOUTE la presse te dit que grâce à l'allaitement, ton enfant sera un génie

Quand ta mère te dit que ton lait ne doit pas être assez nourrissant parce que ton bébé pleure

Quand la puéricultrice te dit : "C'est bébé qui décide quand il mange"

Quand, finalement, ton frère te dit que s'il ne mange pas à heure fixe, tes nuits vont rester un enfer

Quand ton pédiatre te dit de ne jamais laisser un nourrisson pleurer, parce qu'à cet âge, il ne fait pas de caprices

Quand ta cousine te dit que ton bébé pleure la nuit parce que tu le prends trop dans les bras

Quand ta petite sœur t'annonce qu'elle est enceinte