La Dépakine a provoqué en France entre 2 150 et 4 100 cas de malformations majeures chez les nourrissons depuis 1967

La Dépakine et ses dérivés ont provoqué 2 150 à 4 100 cas de malformations majeures chez les nourrissons depuis le début de leur commercialisation en 1967, selon une première évaluation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l'ANSM) et de l'assurance-maladie, publiée jeudi 20 avril.

La commercialisation de ce médicament, produit par le laboratoire français Sanofi, a été arrêtée en 2016. Il servait à traiter, pendant leurs grossesses, les mères qui souffraient d'épilepsie ou de troubles bipolaires.

Des risques quatre fois plus importants pour les enfants des femmes traitées à la Dépakine

Cette enquête, qui porte sur une période allant de 2011 à 2015, croise les données d’exposition des femmes enceintes et les données relatives aux enfants nés. Au total, elle porte donc sur près de 2 millions de femmes enceintes. Sur cette période, 2 321 d'entre elles ont été exposées au valproate, la molécule de la Dépakine.

"Le risque de malformations congénitales majeures, par rapport à la population générale, est globalement quatre fois plus élevé chez les enfants nés d’une femme traitée par valproate pour une épilepsie", explique l'ANSM dans un communiqué. Pour les femmes traitées contre les troubles bipolaires, "les risques sont deux fois plus importants" par rapport à la population normal, précise l'Agence française du médicament.