Eure-et-Loir : les habitants en ont plein les pattes des chenilles

Les chenilles redémarrent. Sur les murs et le sol, des colonnes de chenilles processionnaires ont pris d'assaut ce quartier de Lucé, en Eure-et-Loir. Et ces millions de larves de quelques centimètres poussent à bout les habitants. "Depuis qu'elles sont là, je n'ouvre plus mes fenêtres car je ne veux pas qu'elles rentrent. Je ne sors plus mon linge, car dès qu'on le rentre il y en a dedans", explique une riveraine.

Douce, mais dangereuse

Derrière une apparence douce, la chenille processionnaire est dangereuse. Ses milliers de petits poils sont urticants et des crochets libèrent une toxine qui irrite la peau et les yeux. Déjà, des chats du quartier sont touchés et certains pourraient mourir après avoir ingéré ces insectes. Alors les habitants en appellent à leur syndicat HLM, et son directeur est venu constater l'invasion.

