VIDEO. Le biodiesel, un désastre écologique?

Près de la moitié de l'huile de palme importée en Europe est utilisée pour fabriquer des agrocarburants. Tel est le calcul fait par l'ONG Transport et Environnement, à partir des chiffres de l'association professionnelle de la filière des huiles végétales en Europe, Fediol.

Selon l'ONG, dont le siège est situé à Bruxelles, l'utilisation d'huile de palme pour fabriquer du diesel a même été multipliée par six entre 2010 et 2014 en Europe, alors qu'elle a baissé d'un tiers dans l'agroalimentaire, les cosmétiques, la nourriture animale et l'industrie.

Déforestation et émission de gaz à effet de serre

Problème, selon une analyse de la Commission européenne mise en avant par Transport et Environnement, l'huile de palme a un impact climatique négatif trois fois plus important que les énergies fossiles. La faute notamment à la déforestation provoquée par l'expansion de la culture des palmiers à huile et qui est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre.

Les ONG écologiques font pression à Bruxelles pour que le bilan écologique global des biocarburants ou agrocarburants soit davantage pris en compte dans les politiques européennes qui visent à les favoriser pour réduire le recours aux énergies fossiles.