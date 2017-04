Un apiculteur raconte comment il a sauvé le tournage de "Mission : Impossible 6" à Paris

Tom Cruise en pleine cascade à 40 mètres au-dessus de Bercy pour Mission : Impossible 6. Cette scène d'action de la saga, tournée au début du mois d'avril à l'aide d'hélicoptères survolant le ministère de l'Economie à Paris, a failli ne pas avoir lieu. La raison : les abeilles qui ont élu résidence sur le toit du bâtiment depuis l'été 2015.

Pour cette scène, le réalisateur Christopher McQuarrie devait utiliser l'héliport du ministère, laissé à l'abandon depuis de nombreuses années, ce qui aurait mis en danger les insectes. D'après les informations de RTL, le ministre de l'Economie ne souhaitait pas sacrifier les faiseuses de miel. Mais l'apiculteur en charge des dix ruches de Bercy a réussi à convaincre Michel Sapin.

"Le survol de très gros hélicoptères pendant plusieurs jours au-dessus des ruches, juste à l'aplomb, n'était pas envisageable. Je les ai donc retirées pour permettre le tournage", explique Marc Perret à franceinfo. L'apiculteur raconte que Michel Sapin possède lui-même des ruches dans sa demeure d'Argenton-sur-Creuse (Indre) et souligne l'attachement du ministre à la protection des abeilles, menacées d'extinction.

Les abeilles doivent être protégées, c'est une cause entendue aujourd'hui. Et, avec la Ville de Paris, tout est fait dans ce sens. Mais cela ne doit pas non plus être un frein à la notoriété et à l'expansion internationale de Paris.