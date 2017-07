Quatre questions sur les origines du syndrome du choc toxique lié aux règles

De la poussée de fièvre à, au pire, l'amputation. Le syndrome du choc toxique (SCT) lié aux règles peut avoir des répercussions graves sur les femmes et le nombre de cas recensés augmente chaque année en France. Cinq cas ont été signalés en 2004, 19 en 2011, 22 en 2014, et 17 en 2016.

Le centre national de référence des staphylocoques des Hospices civils de Lyon (HCL) a décidé de se pencher sur cette infection, due à la stagnation du sang menstruel causée par certaines protections périodiques. Il a analysé 700 tampons pour comprendre le SCT et présenté ses conclusions le mardi 4 juillet. Franceinfo revient sur ce phénomène en quatre questions.

Qu'est-ce que le syndrome du choc toxique ?

Le syndrome du choc toxique est causé par une bactérie, le staphylocoque doré. Le docteur Gérard Lina, biologiste médical aux ‎HCL, explique à LCI que ce staphylocoque est naturellement présent chez 30 à 40% des individus. "Il est situé au niveau du nez dans la plupart des cas, mais il peut aussi être au niveau de la gorge, de la peau ou du vagin", détaille le biologiste, qui précise que la bactérie n'est pas dangereuse en temps normal. "Certains sont des porteurs permanents de la bactérie, d'autres l'ont de façon transitoire", explique-t-il.

Les bactéries S. aureus, qui représentent un cinquième des staphylocoques dorés, produisent des toxines TSST-1, présentes au niveau vaginal. "Cela représente à peu près 1% des femmes", explique le docteur Gérard Lina à L'Obs. Lors de l'usage d'un dispositif vaginal, au cours des règles, la stagnation du sang menstruel peut entraîner chez les femmes touchées la multiplication de cette bactérie. Sans réaction adaptée des anticorps, celle-ci produit alors des toxines dangereuses qui entrent dans la circulation sanguine. Drainées par le sang, elles s'attaquent à plusieurs organes comme le cœur, les poumons et les reins : on parle alors de syndrome du choc toxique.

Comment peut-on le diagnostiquer ?

Selon Healtlink BC, un service de télé-médecine proposé par le gouvernement canadien, les symptômes du syndrome du choc toxique ressemblent à ceux de la grippe : fièvre, maux de tête et douleurs musculaires. "Les autres symptômes possibles sont une douleur, des vomissements et la diarrhée, des signes de choc, dont une basse pression artérielle et des étourdissements légers, l'essoufflement et des éruptions cutanées qui ressemblent à un coup de soleil." Ces symptômes apparaissent entre trois et cinq jours après l'infection et peuvent, sans traitement adapté, entraîner la mort, comme ce fut le cas pour une victime en 2009.

Le docu donne la parole à des victimes du syndrome du choc toxique. Pour rappel, les symptômes : pic.twitter.com/ycNVghRrWr — Madam_blue (@madame_blue_) 25 avril 2017

Ces symptômes peuvent prêter à confusion, ce qui rend difficile le diagnostic du syndrome du choc toxique. Justine, 26 ans, en a fait les frais. "La pharmacie m'a dit que j'avais la gastro, le médecin la scarlatine, et aux urgences personne n'a eu l'idée de me poser une question" sur les règles, confie-t-elle à l'AFP.

Le nombre de cas de chocs toxiques recensés a fortement augmenté dans les années 2000, de 5 en 2004 à 19 en 2011, avant de se stabiliser autour de 20. "La maladie existe toujours", prévient François Vandenesch, qui dirige le Centre national de référence (CNR) des staphylocoques. Mais l'augmentation des cas recensés s'explique par "la notoriété grandissante" du centre, non par une recrudescence.

Pourquoi les tampons hygiéniques ont-ils été pointés du doigt ?

Les tampons ont longtemps été accusés de favoriser le syndrome de choc toxique. Pourtant, l'étude du docteur Gérard Lina indique qu'ils ne sont pas directement responsables : "Aucune protection utilisée pendant les règles ne favorise la croissance et la production de la toxine responsable des chocs [...] contrairement au tampon Rely, retiré du marché américain dans les années 1980."

Le tampon "ultra-absorbant" Rely avait provoqué aux Etats-Unis 600 syndromes de choc toxique, dont une centaine létaux, en 1980. Son fabricant, Procter & Gamble, avait dû retirer son produit du marché après un procès. Mais, selon les chercheurs, le cas Rely est isolé. "Les produits semblent avoir un effet neutre, voire bloquer le développement du staphylocoque", détaille l'étude.

Le choc toxique résulterait plutôt "d'un défaut d'information" sur l'utilisation du tampon, pointe Gérard Lina. Ces protections périodiques bloquent le flux de sang, ce qui entraîne sa stagnation. "Le fluide menstruel est bloqué, il va rester au chaud, expliquait-il lors d'une conférence de presse en 2016. C’est donc un milieu de culture formidable et s’il y a cette fameuse bactérie, elle va se mettre à produire une toxine (TSST-1) qui va passer dans le sang." Si les tampons ne favorisent pas en soi l'apparition d'un choc toxique, les garder trop longtemps provoque donc un risque.

Le résultat de l'étude épingle cependant la coupe menstruelle. Présentée comme une alternative aux tampons, cette coupelle en silicone souple se met à l'intérieur du vagin et récupère le sang des menstruations. Les chercheurs ont déterminé qu'elle permet une arrivée d'air plus importante. La présence d'oxygène favorisant le développement du staphylocoque, elle peut donc favoriser l'apparition d'un syndrome de choc toxique.

Comment peut-on l'éviter ?

Pour éviter l'accumulation de sang, le Centre national de référence des staphylocoques conseille de ne pas porter un tampon ou une coupe menstruelle plus de 4 à 6 heures. Il est impératif de les enlever la nuit. "Quand on les utilise correctement, le risque est moindre, mais pas nul", souligne cependant le docteur Lina.



Le choc toxique reste "exceptionnel mais pas anodin", rappelle Gérard Lina. "Actuellement, les tampons ont le même statut que le mouchoir en papier", regrette-t-il, appelant à encadrer leur vente, a minima, comme des produits de parapharmacie. LCI conseille, en outre, de bien se laver les mains après la pose de ces derniers et d'éviter les tampons "super-absorbants".