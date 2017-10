"Ce n'est pas si rare" : faut-il s'inquiéter des invasions de moustiques... en octobre ?

Vous les avez peut-être remarqués dans certaines régions de France. Les moustiques continuent de piquer... en octobre ! "Les boutons même au mois d'octobre", déplore un internaute sur Twitter. "Il fait 6°C à Lyon et il y a encore des moustiques", ajoute un autre. Pour le site Vigilance moustiques, qui informe le grand public sur la présence de ces insectes en France, rien de plus normal. Pour quelles raisons ? Franceinfo a posé la question au président du site, Stéphane Robert.

Franceinfo : Certains internautes témoignent d'une forte présence de moustiques à cette époque de l'année. Vous faites le même constat ?

Stéphane Robert : Oui effectivement, on a un automne à moustiques. Ce n'est pas si rare, depuis quatre ans on constate le même phénomène : une période qui s'allonge. On a encore des déclarations de particuliers en octobre ou en novembre, voire toute l'année dans certaines zones. Cette année, ça touche particulièrement la région Ile-de-France et le Sud-Ouest. En revanche, le Sud-Est est plutôt épargné.

Quelles sont les raisons de la présence de moustiques en octobre ?

Elle est conditionnée par le cocktail chaleur-humidité. Cette année, on a un automne assez doux au niveau des températures. On constate aussi que le phénomène est plus fort en milieu urbain. C'est dû à une présence de sang en grande quantité, ce qui facilite la reproduction pour les femelles. De plus, les moustiques y trouvent plus facilement des lieux où s'abriter en cas de froid : les sous-terrains, des caves inondées, les métros, etc. Tous ces éléments permettent aux moustiques de survivre à l'hiver.

Est-ce que le phénomène est amené à se prolonger au fil des années ?

C'est un phénomène météorologique. Si les automnes et les hivers sont de plus en plus doux et les températures de plus en plus chaudes mais qu'on reste dans un climat tempéré avec un taux d'humidité suffisant, c'est le cocktail idéal pour que ça dure plus longtemps. En 2014 déjà, la saison avait commencé en mars pour se terminer en novembre.