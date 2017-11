Violences domestiques : près d'un Français sur quatre dit avoir été victime de maltraitances

Un Français sur quatre déclare avoir été victime de maltraitances physiques ou psychologiques durant son enfance, révèle jeudi 16 novembre, un sondage Harris Interactive commandé par l'association L'Enfant Bleu, spécialisée dans la protection des victimes.

Lors de la dernière enquête menée par l'association il y a trois ans, 14 % des Français interrogés déclaraient avoir été victimes de maltraitances durant leur enfance, 22 % cette fois-ci. Cette hausse s'explique notamment par "une libération de la parole", a constaté, Michel Martzlof, secrétaire général de l'association.

La violence est principalement une violence sexuelle Michel Martzlof, secrétaire général de l'association L'Enfant Bleu à franceinfo

Près de la moitié des Français interrogés pense avoir eu un cas de maltraitance dans leur entourage, mais l'étude montre aussi que de très nombreuses personnes ne font rien face à ces soupçons (47 %) et 80 % des victimes interrogées déclarent ne pas avoir parlé au moment des faits.

Ce constat pousse l'Enfant bleu à envisager un site internet pour encourager les signalements, #AlerterPourSauver. Ce site permettra, via un système de géolocalisation, d'identifier l'ensemble des interlocuteurs de proximité compétents pour intervenir en cas de maltraitance.

Carte interactive et annuaire géolocalisé

Ce nouveau site internet aura "un espace d'informations et une carte interactive, avec un annuaire géolocalisé", a expliqué à franceinfo, Laura, responsable communication et collecte de fonds à l'association. La carte interactive permettra en entrant simplement son adresse ou celui de la victime de trouver toutes les institutions et les personnes pouvant aider l'enfant en danger.

L'association lance une collecte de fonds sur internet pour financer ce site dédié à la lutte contre la maltraitance. L'enquête réalisée par Harris Interactive sur un échantillon de 1 030 personnes, âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.