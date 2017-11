Jeu du piment au collège : les autorités appellent les parents à la vigilance

Alerte rouge (et verte) dans les cours de récré. Après le jeu du foulard, le "ice and salt challenge", les autorités s'inquiètent d'un jeu du piment qui a fait son apparition dans les écoles et les collèges. La gendarmerie du Pas-de-Calais a posté, mercredi 15 novembre, un message de prévention sur Facebook, notamment à destination des parents.

L'objectif du jeu est d'ouvrir les piments et de les projeter dans les yeux ou la bouche des camarades. D'autres s'écrasent le piment sur eux-mêmes, au risque d'importantes brûlures.

Dans l'Aube, trois collégiens en ont fait les frais, rapporte L'Est Eclair, le 14 novembre. Deux d'entre eux se sont écrasés volontairement du piment sur les joues. Le troisième a reçu des projections de piment. Après avoir reçu les premiers soins par l'infirmière du collège, ils ont été admis au service des urgences pour une "visite de contrôle", précise le quotidien.