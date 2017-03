VIDEOS. Agitation, caprices et coups fourrés... Cinq séquences qui vont vous faire passer l'envie d'avoir des enfants

Les enfants réservent souvent des surprises (pas toujours réjouissantes) à leurs parents. Dernière révélation en date : l'activité nocturne très agitée de jumeaux de 2 ans. La vidéo de la caméra de surveillance de la chambre, publiée samedi 18 mars par un couple de New-Yorkais, Jonathan et Susana Balkin, a dépassé les 55 millions de visionnages.

Franceinfo compile quelques vidéos publiées par des parents légèrement dépassés par leurs enfants...

Quand il faut habiller quatre enfants à la fois

Avoir des triplés n'est pas de tout repos. Alors quand il faut les habiller, avec leur grande sœur un peu récalcitrante, cela devient toute une aventure. Cette vidéo avec Emily, Jackson, Olivia et Levi, publiée en février 2016, a lancé la chaîne YouTube de la famille, "The Baby Gang". Depuis, les deux parents de 26 et 27 ans, originaires de Cambridge (Royaume-Uni) partagent régulièrement leur quotidien avec leurs quatre enfants sur internet.

Quand une mère doit se cacher pour échapper à ses quadruplés

Avec des enfants, la liberté de mouvements des parents peut devenir toute relative... C'est le cas pour Ashley Gardner, mère de quadruplés, qui a dû se cacher dans sa penderie pour manger des bonbons, en janvier 2017. "Ils ne vous lâchent jamais. Ils veulent tout ce que vous avez", lance l'Américaine, l'air inquiet, alors que ses enfants l'observent derrière la porte.

Quand une mère essaie de dormir (mais que son bébé en a décidé autrement)

Comme chaque matin, cette mère tente de se recoucher avec son enfant après lui avoir donné à manger. Mais son bébé en décide souvent autrement, comme elle le montre dans cette vidéo, qu'elle a tournée avec son smartphone en décembre 2014.

Quand un bébé fait un gros caprice... parce que son père s'est rasé

Ce bébé n'avait jamais vu son père sans barbe... et cela ne lui plaît pas du tout ! "Je la veux de nouveau", lance le jeune enfant, en pleurs, à son père, Greg Hogan. Cet Irlandais a posté la vidéo de ce gros caprice en juin 2016 et a promis de se faire à nouveau pousser la barbe.

Quand un bébé refuse catégoriquement de prendre son bain

Emmener un enfant au bain est souvent un moment délicat pour les parents... surtout quand le bébé refuse catégoriquement. C'est l'expérience qu'a vécue un père anglais en mars 2017. "Je n'aime pas ça", répète le bébé dans la vidéo.