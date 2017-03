En France, les femmes ont leur premier enfant à 28,5 ans en moyenne, 4,5 ans plus tard qu'en 1974

L’âge du premier accouchement ne cesse d’augmenter en France. En 2015, les femmes ont donné naissance à leur premier enfant à 28,5 ans en moyenne, selon un rapport publié lundi 27 mars par l’Insee. C’est 4,5 ans de plus qu’en 1974.

Logiquement, les femmes sont aussi de plus en plus âgées à la naissance de leur deuxième ou troisième enfant. La moyenne atteint respectivement 31,0 ans et 32,6 ans, relève l'Insee.

Comment expliquer ce report ? Pour l'Insee, "la diffusion des moyens de contraception, la généralisation des études et la place croissante des femmes sur le marché du travail" peuvent l'expliquer.

Les femmes diplômées retardent leur premier bébé

Le niveau d’études fait varier sensiblement ce calendrier de la natalité. Plus les femmes sont diplômées, plus elles retardent l’arrivée de leur premier bébé. Selon les derniers chiffres de l’Insee, datant de 2012, l’écart est en moyenne de quatre ans entre celles peu ou non diplômées (25,6 ans) et celles ayant atteint l’enseignement supérieur (29,6 ans). Une différence liée à une installation plus tardive avec un conjoint et une vie à deux plus longue.

Au niveau de l’Union européenne, c’est en Bulgarie que l’âge du premier enfant est le plus bas ; 25,8 ans en moyenne en 2014. A l’inverse en Italie, la moyenne grimpe à 30,7 ans. C'est dans ce pays de l'Union que les femmes ont leur premier bébé le plus tard.

Selon les chiffres d’Eurostat, c’est dans le sud de l’Europe et au Royaume-Uni que l’âge de la maternité augmente le plus rapidement depuis 10 ans.