VIDEO. On a effacé les cigarettes de scènes cultes du cinéma français

La cigarette, bientôt bannie du grand écran ? Une phrase de la ministre de la Santé a fait ressurgir le spectre d'une possible interdiction du tabac dans les films. "Je ne comprends pas aujourd'hui l'importance de la cigarette dans le cinéma français", s'est interrogée, jeudi 16 novembre, Agnès Buzyn, promettant "une action ferme là-dessus". Franceinfo a imaginé quelques scènes cultes du cinéma français, sans clope au bec.

Professionnels et amoureux du cinéma s'insurgent

La simple évocation de cette possible interdiction a rapidement fait bondir les professionnels et les amoureux du cinéma. "Un film n'est pas là pour refléter la société telle que l'Etat voudrait qu'elle soit", considère Frédéric Goldsmith, délégué général de l'Union des producteurs de cinéma, qui fédère plus de 200 d'entre eux. "C'est une réalité, beaucoup de gens fument", poursuit-il, la lutte contre le tabagisme "ne peut pas passer par une atteinte à la liberté de création".

Je n'ai jamais envisagé ni évoqué l'interdict° de la cigarette au cinéma ni dans aucune autre oeuvre artistique. La liberté de création doit être garantie.



La sénatrice à laquelle je répondais jeudi dernier ne le proposait pas non plus. Cette polémique n'a donc pas lieu d'être. — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) 21 novembre 2017

Face à la polémique, la ministre a effectué une mise au point. "Je n'ai jamais envisagé ni évoqué l'interdiction de la cigarette au cinéma (...). La liberté de création doit être garantie." "Ca nous rassure que (la ministre) rappelle le principe de liberté de création", s'est réjouit Mathieu Debusschère, délégué général de l'ARP (auteurs, réalisateurs et producteurs), dans l'attente d'en savoir plus sur les projets précis du gouvernement.