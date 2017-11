Tabac : les cigarettes plus chères dès demain

Fumer va coûter de plus en plus cher. Mais malgré la pluie, les fumeurs étaient au rendez-vous ce dimanche 12 novembre dans les tabacs de la capitale. Et pour certains, c'est la surprise. Dès lundi, les paquets de cigarettes vont augmenter de 30 centimes. Objectif : réduire la consommation de tabac en France. Une stratégie plus ou moins efficace selon les fumeurs.

Nouvelle augmentation en mars 2018

Et ni le marché noir ni l'achat de cigarettes à l'étranger ne semblent réellement inquiéter cette buraliste. "Il y a eu un léger impact avec le paquet neutre, mais malgré les augmentations continues, les gens persistent à fumer de toute façon", explique-t-elle. Une nouvelle augmentation est prévue en mars et le paquet devrait coûter dix euros d'ici 2020. Une hausse des prix qui a fonctionné en Grande-Bretagne où l'on compte désormais moins de 20 % de fumeurs. En France, 29 % de la population fume toujours.