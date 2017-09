Sécurité devant les lycées : Matignon refuse d'assouplir l'interdiction de fumer

Le gouvernement ne transige pas. Malgré les inquiétudes sur d'éventuels attentats visant les attroupements devant les établissements, l'interdiction de fumer dans l'enceinte des collèges et lycées restera strictement appliquée. "A l'heure où le gouvernement va engager une campagne de lutte contre le tabagisme, et alors que la sécurité aux abords des établissements a été renforcée dans le cadre de la nouvelle posture Vigipirate Attentats, il n'est pas question d'affaiblir le décret du 15 novembre 2006 qui interdit de fumer à l'intérieur des établissements", a indiqué Matignon, lundi 4 septembre.

La question de ces pauses cigarette pendant les récréations avait été soulevée la semaine dernière par le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, qui en avait saisi le Premier ministre, Edouard Philippe. La piste avait été évoquée d'autoriser les chefs d'établissements à permettre aux élèves de fumer dans l'enceinte des lycées, afin d'éviter des attaques visant les élèves regroupés devant les établissements, par exemple à la voiture-bélier.

Hésitations et messages contradictoires

Depuis les attentats de 2015, les ministères de l'Education et de la Santé avaient envoyé des messages contradictoires aux chefs d'établissements, le premier vers un assouplissement, le second maintenant l'interdiction absolue. La décision annoncée lundi a été prise par Edouard Philippe à la suite d'une réunion avec la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a précisé Matignon.

Depuis deux ans, 1 795 communes ou établissements privés (écoles, collèges, lycées) ont bénéficié de crédits de l'Etat pour renforcer la sécurisation de leurs locaux. Interrogé lundi sur la question, Gérard Collomb a répondu que "l'organisation de sécurité devant les établissements scolaires" serait "renforcée".