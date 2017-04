Le décès liés au tabagisme ont augmenté de 4,7% dans le monde depuis 1990

La cigarette continue de tuer. Le nombre de décès attribués au tabac a augmenté de 4,7% entre 1990 et 2015, selon une étude publiée jeudi 6 avril dans la revue médicale The Lancet (en anglais). Au total, le tabagisme a provoqué la mort de plus de 6,4 millions de personnes en 2015, précise le rapport Global Burden of Diseases, établi par un consortium de centaines de scientifiques.

Plus de 930 millions de fumeurs dans le monde

Le nombre de fumeurs quotidiens a également augmenté, en dépit des progrès enregistrés dans la plupart des pays depuis cette date. Un homme sur quatre et une femme sur 20 fumaient chaque jour en 2015. Il s'agit d'une baisse significative de la proportion de fumeurs quotidiens par rapport à 1990, où un homme sur trois et une femme sur 12 fumaient chaque jour. Certains pays ont même connu une forte réduction du tabagisme, grâce à une combinaison de taxes plus élevées, de campagnes d'éducation, d'avertissements et de programmes d'aide à l'arrêt du tabac.

Mais le nombre global de consommateurs de tabac est passé de 870 millions en 1990 à plus de 930 millions en 2015, en raison de la croissance démographique mondiale. La mortalité pourrait augmenter encore plus, car les principales compagnies de tabac visent de manière agressive de nouveaux marchés, en particulier dans les pays en développement, prévient l'étude. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre d'hommes et de femmes fumeurs en Afrique subsaharienne augmentera ainsi de 50% entre 2010 et 2025.

La moitié des fumeurs risquent de mourir prématurément

Le tabagisme provoque un décès sur dix dans le monde, dont la moitié dans seulement quatre pays : la Chine, l'Inde, les États-Unis et la Russie. Avec l'Indonésie, le Bangladesh, les Philippines, le Japon, le Brésil et l'Allemagne, ils représentent les deux tiers de la consommation mondiale de tabac.

"Le tabagisme reste le deuxième facteur de risque de décès précoce et d'invalidité" après l'hypertension artérielle, rappelle l'auteure principale de l'étude, Emmanuela Gakidou, chercheuse à l'Institut de mesure et d'évaluation de la santé à l'Université de Washington.

La mortalité dans les pays à revenu faible et intermédiaire sera probablement "énorme" dans les années à venir, note un spécialiste britannique, John Britton, dans The Lancet. Selon cet expert, la moitié des fumeurs quotidiens de la planète, soit un demi-milliard de personnes, risquent de mourir prématurément. A moins qu'ils ne fassent une croix sur la cigarette.