Grossesse et tabac : même une cigarette par jour constitue un sérieux danger pour le foetus

L’étude a été conduite auprès de 371 femmes enceintes, toutes fumeuses, parmi lesquelles 192 fumaient moins de 5 cigarettes/jour, 122 de 5 à 9 cigarettes/jour, 37 dix cigarettes ou plus/jour et 20 s'abstenaient totalement de fumer.

La perte moyenne de poids de naissance, en tenant compte d'autres facteurs qui peuvent aussi jouer un rôle sur le poids (comme le sexe du bébé, le poids de la mère avant la grossesse, un antécédent de retard de croissance intra-utérin...), était de l'ordre de 230 g si la mère avait fumé moins de 5 cigarettes/jour par rapport au poids de naissance des bébés dont la mère avait complètement arrêté de fumer au cours du premier trimestre de grossesse.

Si la mère avait fumé entre 5 et 9 cigarettes, cette perte de poids moyen à la naissance était de l'ordre de 250 g. A partir de 10 cigarettes, la perte de poids moyen était de l'ordre de 260 g.

Si une grande variabilité est observée d'un enfant à l'autre pour une même consommation de cigarette, la correlation entre tabagisme et perte de poids est très nette sur l'ensemble de ces données. Bien que limités à un petit nombre d'observations, ces résultats confirment de nombreuses observations réalisées par ailleurs. Ils confirment "l'extrême toxicité des cigarettes pour les nouveau-nés en termes de poids de naissance". Un poids plus faible peut fragiliser le bébé et le prédispose à des problèmes de santé, en particulier s'il est prématuré, relève le Dr Berlin, co-auteur de l'étude, qui juge qu'une "petite consommation n'est pas la solution".

L'arrêt complet du tabac en début de grossesse ou de préférence avant la conception serait à privilégier, concluent les auteurs.

avec AFP

