Pour lutter contre le choléra, des étudiants chercheurs français misent sur le crocodile

S'inspirer de l'organisme du crocodile pour lutter contre le choléra, c'est le sujet de recherche depuis janvier dernier de neuf étudiants de l'Institut national des sciences appliquées, l'INSA, à Toulouse et Lyon, et par l'université Paul Sabatier de Toulouse. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le choléra tue encore entre 21 000 et 143 000 personnes par an selon les années.

La bactérie du choléra est souvent présente dans de l'eau croupie qui, après des catastrophes naturelles ou des guerres, ne peut-être filtrée efficacement. Pour l'instant, les pastilles de chlore pour purifier l'eau sont la seule solution. Mais elles ne sont pas adaptées aux situations d'urgence. D'où l'idée d'utiliser les qualités de certains anticorps présents dans l'organisme du crocodile, qui lui n'attrape pas le choléra dans les marécages où il vit.

Comme un sachet de thé

Pour diffuser les substances reproduisant les défenses du crocodile qui vont aller tuer les bactéries du choléra, les étudiants ont imaginé une sorte de sachet de thé qui réunira plusieurs micro-organismes et molécules avec chacun un rôlé précis. D'abord pour détecter la bactérie responsable, puis pour l'éliminer à l'aide d'une levure.

Le crocodile pour lutter contre le choléra - Reportage de Stéphane Iglesis à l'université scientifique de Toulouse --'-- --'--

Avec son projet "crocodile", l'équipe d'étudiants toulousains et lyonnais est en lice pour l'IGEM 2017, le prestigieux concours de biologie synthétique organisé par le Massachusetts Institute of Technologies (MIT) qui se tiendra à Boston du 9 au 13 novembre.