Les implants de stérilisation Essure suspendus pour 3 mois dans l'Union européenne

La commercialisation des implants de stérilisation Essure est suspendue pour trois mois dans l'ensemble de l'Union européenne. L'organisme chargé de renouveler leur certification a en effet requis des éléments complémentaires pour se prononcer, a indiqué l'Agence française du médicament (ANSM), vendredi 4 août. Ces petits implants de stérilisation féminine en forme de ressort, commercialisés par le laboratoire allemand Bayer, sont contestés par certaines femmes, en raison d'effets indésirables parfois graves survenus après leur implantation.

"Par mesure de précaution"

"L'ANSM a été informée ce jour que ce dispositif faisait désormais l'objet d'une suspension temporaire de son marquage CE par l'organisme notifié irlandais NSAI, dans le cadre de sa procédure de renouvellement", a détaillé l'agence sanitaire française dans un communiqué. L'ANSM demande "par mesure de précaution de ne plus implanter dès à présent" ce dispositif et demande au laboratoire Bayer "de procéder au rappel des produits en stock" dans des établissements de santé français. L'organisme sanitaire français souligne toutefois que cette suspension "n'est pas de nature à remettre en cause, à ce stade", les conclusions rassurantes rendues en avril par un comité d'experts indépendants.

Cette décision "semble indiquer" que le National Standards Authority of Ireland (NSAI) "ne dispose pas à ce jour de l'ensemble des éléments nécessaires et suffisants pour procéder au renouvellement du marquage CE", a précisé l'ANSM à l'AFP. De ce fait, le dispositif Essure "ne peut plus être mis sur le marché en France et en Europe durant la période de suspension temporaire", qui a pris effet jeudi et court jusqu'au 2 novembre.