"On pense que la contraception est une affaire de femmes" : la vasectomie peine à convaincre les Français

En France, la vasectomie fait peur. "Seuls 0,1% des Français ont choisi cette méthode de contraception", explique Pierre Colin, cofondateur de l’Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine (Ardecom). A titre de comparaison, 14% des hommes chinois et 21% des hommes britanniques ont opté pour cette opération, rappelle Pierre Colin à l’occasion de la journée mondiale de la vasectomie, le 13 novembre.

Cette intervention est rapide et relativement simple : en quelques minutes, on sectionne les deux canaux qui acheminent les spermatozoïdes des testicules vers le canal éjaculateur. La vasectomie est de ce fait considérée comme un moyen de contraception définitive – et l’un des plus efficaces. Pourtant, elle est boudée par les Français.

La sensation lors de l'éjaculation reste la même

Il est difficile de comprendre ce désamour, surtout quand on sait que cette opération de microchirurgie n’a aucune conséquence sur le plan hormonal. En outre, la quantité et la sensation de l’éjaculation restent les mêmes. Il est par ailleurs possible de revenir en arrière pour ceux qui changeraient d’avis, cela via une vasovasostomie, une reconstitution des canaux avec un taux de réussite de 80%. Néanmoins, en France, il a fallu attendre 2001 pour que la vasectomie soit légalisée. Auparavant, elle était considérée comme une mutilation.

Pour Pierre Colin, il y a trois raisons principales à cette méfiance. "En France, seuls une vingtaine de professionnels de santé recommandent cette opération. En Angleterre, au contraire, les médecins doivent suivre une formation sur la vasectomie tous les cinq ans, affirme-t-il. La deuxième raison, c’est que notre pays a une politique nataliste, alors qu’en Angleterre, l’Etat mène une vraie politique de contraception depuis le début du XXe siècle."

"Ils ne veulent pas qu'on touche à leur zizi !"

Pierre Colin invoque enfin une explication culturelle : "Aujourd’hui encore, le corps médical a tendance à penser que la contraception est une affaire de femmes. On n’évoque jamais la contraception pour hommes. Le machisme est très prégnant." Il résume, non sans malice : "Les hommes ne veulent pas qu’on touche à leur zizi !"

Mais le militant reste optimiste. Il est persuadé qu’avec "l’évolution des mentalités, cette situation pourrait changer. De plus en plus de femmes arrêtent de prendre la pilule, et le poids de la contraception se partage davantage." Il regrette néanmoins le manque de recherche sur la pilule pour hommes, qui "ne se développe pas", et rappelle qu’il existe à ce jour des "contraceptions masculines hormonales et thermiques", comme les injections ou… le slip chauffant, qui permet de stopper la production de spermatozoïdes en plaquant les testicules contre le corps pour en faire monter la température.