CARTE. Découvrez le niveau d’hygiène des restaurants et des commerces près de chez vous

Votre restaurant respecte-t-il les normes d’hygiène ? Difficile à savoir sans effectuer une rigoureuse inspection des cuisines... Désormais, il suffira d’un clic. Lundi 3 avril, le ministère de l’Agriculture a publié le niveau global d’hygiène de plus de 1 700 établissements alimentaires (restaurants, cantines, supermarchés, boucheries, poissonneries, etc.), qui ont fait l’objet d’un contrôle depuis le 1er mars 2017. Une liste qui sera peu à peu complétée par les 55 000 contrôles qui sont effectués chaque année par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

>> Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Alim'confiance

Parmi les critères étudiés : la propreté des locaux et du matériel, l’hygiène du personnel et des manipulations, le respect de la chaîne du froid.

88% de contrôles "très satisfaisants"

Si le contrôle est “Très satisfaisant”, vous pouvez y aller les yeux fermés. L’établissement ne présente pas de non-conformité majeure. Le niveau “Satisfaisant” indique que l'établissement a reçu un courrier de rappel de la réglementation en vue d’une amélioration de certaines pratiques. Cela devient plus problématique avec le label “A améliorer”. Dans cet établissement, l’exploitant a été mis en demeure de procéder à des mesures correctives. Un nouveau contrôle des services de l’Etat pour vérifier leur mise en place sera effectué.

Enfin, évitez les établissements classés comme “A corriger de manière urgente”. Ceux-ci présentent des non-conformités susceptibles de mettre en danger votre santé. Dans ces cas, l’autorité administrative doit ordonner la fermeture administrative, le retrait, ou la suspension de l’agrément sanitaire.

La carte affiche uniquement les résultats des contrôles réalisés dans les établissements de remise directe (distributeurs) et de restauration collective (cantine, restaurant). Pour trouver le niveau d’hygiène d’un autre établissement agroalimentaire (de transformation, comme des abattoirs par exemple), il faut se rendre sur l’onglet “recherche des établissements agroalimentaires” du site Alim' confiance et saisir le nom de l’enseigne, ou bien son numéro d’agrément qui est présent sur l’étiquette du produit alimentaire.