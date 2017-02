Le générique d'un traitement du cancer du sein mis en cause dans 5 décès

Des "patientes atteintes d'un cancer du sein sont mortes brutalement après avoir reçu un générique" d'un traitement du cancer du sein, a affirmé Le Figaro, mercredi 15 février. L'’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a aussitôt confirmé, en partie, l'information, précisant que cinq patientes étaient mortes et non six comme l'écrit le quotidien.

"L’ANSM a été informée de la survenue de 6 cas d’entérocolites sur terrain neutropénique, dont 5 ayant conduit au décès, chez des patientes traitées par docétaxel [médicament générique du Taxotère]", écrit l'agence. "Tous ces cas concernaient des femmes, âgées de 46 à 73 ans", précise-t-elle.

Enquête "en cours de finalisation"

Elle note qu'une enquête, lancée est septembre 2016, est "en cours de finalisation" et qu'elle "sera présentée au Comité Technique de Pharmacovigilance du 28 mars 2017".

Le docétaxel n'est pas utilisé que dans le traitement du cancer du sein, note l'ANSM. Elle relève qu'"il est utilisé en tant qu'adjuvant dans le cancer du sein opérable ; cancer du sein localement avancé ou métastatique), cancer du poumon non à petites cellules, cancer de la prostate, cancer gastrique, cancer des voies aéro-digestives supérieures".