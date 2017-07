Santé : "En dessous de l’indice 30, les crèmes solaires sont de la poudre de perlimpinpin"

Le soleil c’est avant tout du plaisir mais il représente aussi un risque de développer des cancers de la peau, faute de suffisamment se protéger. La fréquence de ces cancers augmente régulièrement dans la population française. Avec 14 300 nouveaux cas estimés en 2015, c'est le cancer pour lequel le nombre de nouveaux cas par an augmente le plus, souligne l'Institut national contre le cancer. La dermatologue Claudine Blanchet-Bardon, vice-présidente du syndicat national des dermatologues, initiatrice il y a vingt ans de la journée nationale de dépistage des cancers de la peau, est l’invitée de franceinfo.

Franceinfo : Quels conseils donneriez-vous pour se protéger du soleil ?

Claudine Blanchet-Bardon : Mes conseils sont très simples. Il ne faut pas s’exposer aux heures les plus chaudes de la journée, c’est-à-dire entre 12h et 16h, se mettre à l’ombre, ne jamais exposer les enfants, notamment les plus jeunes, directement au soleil. Faire attention à l’illusion de sécurité qu’offre le parasol puisque le sol peut réverbérer le soleil. Il convient de protéger les enfants avec un tee-shirt, un slip ou un short, et d'enduire de crème les zones qui dépassent. Mais surtout ne pas les exposer aux heures les plus chaudes.

On voit dans le commerce des crèmes solaires destinées aux enfants. Sont-elles efficaces ?

Non. Une étude récente a permis de mettre en évidence que les ingrédients contenus dans ces crèmes sont les mêmes que les autres. Elles coûtent simplement le double du prix des autres crèmes. Je recommande donc le tube familial, avec un indice jamais inférieur à 30 : en dessous, c’est de la poudre de perlimpinpin ! Donc au moins 30, en fonction des peaux : mates, blanches… Notez par ailleurs qu’il n’existe pas d’écran total.

Vous dénoncez l’argument marketing des vêtements anti-UV…

Ils offrent une vraie protection mais si vous prenez un tee-shirt en coton sombre et que vous comparez la protection qu’offre ce dernier et le tee-shirt anti-UV, vous vous apercevez qu’elle est la même. Un bon tee-shirt en coton de bonne qualité, de couleur foncée, fera très bien l’affaire, en plus économique.

Il existe deux types de cancers de la peau : le carcinome, fréquent, et le mélanome, plus rare mais plus grave. Quels sont les premiers signes ?

Le mélanome survient sur une peau tout à fait saine. Il est pigmenté, et parfois pris pour un grain de beauté : il n’a pourtant pas la même forme, il n’est pas rond, il a des bavures, il croit rapidement. Mais seul l’œil du dermatologue saura faire un diagnostic précis. Rappelons qu’il y a beaucoup d’autres cancers de la peau qui méritent également une consultation annuelle chez le dermatologue.