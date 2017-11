Affiche pour le dépistage du cancer du sein accusée de sexisme : l'association défend "un dessin humoristique"

Une ancienne affiche promouvant le dépistage du cancer du sein, diffusée dans les Bouches-du-Rhône, a ressurgi sur les réseaux sociaux vendredi 17 novembre, rapporte France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur le dessin, une femme en jupe et talons hauts passe une mammographie. "Déjà fini docteur ?" lance-t-elle, son soutien-gorge pendant négligemment à son bras. Le ton léger de la campagne a indigné certains internautes. "Vous pensez qu'on se fait dépister pour une maladie mortelle ou qu'on tente de chauffer son copain ?" s'agace ainsi un utilisateur de Twitter, en interpellant le conseil départemental.

"Un petit côté malsain"

D'autres internautes jugent l'affiche sexiste. "On dirait qu'elle prend du plaisir ou qu'elle cherche à donner du désir, [il y a] un petit côté malsain dans le dessin comme dans le 'déjà fini'", estime l'une d'entre elles, reprochant à la campagne de "sexualiser" les femmes. D'autres s'insurgent contre l'âge de la patiente, visiblement jeune. Cet examen est pourtant proposé aux femmes de 50 à 74 ans en l'absence de facteur de risque, selon l'Institut national du cancer.

"Bien que ce ne soit pas une de nos campagnes, il faut avouer qu'elle fait parler du dépistage du cancer du sein, et ça, c'est plutôt positif, a répondu le département des Bouches-du-Rhône sur Twitter, vendredi. Alors merci de vous faire le relais de cette grande cause, et merci à [l'association] Arcades pour son action de prévention !"

"Dédramatiser la mammographie"

Arcades, à l'origine de l'affiche, ne comprend pas ces critiques. "Nous avons pensé que ce dessin humoristique pouvait aider à dédramatiser la mammographie, souvent perçue comme un examen long et douloureux", assure Brigitte Seradour, radiologue et présidente de l'association, contactée par franceinfo.

Elle explique cette initiative par une volonté "d'éviter tout retard de diagnostic". "L'objectif est de dire aux femmes jeunes, qui montrent des signes inquiétants : 'N'attendez pas de vous faire dépister par peur d'un examen qui a mauvaise réputation'. Cela montre également qu'il n'y a pas que les femmes de plus de 50 ans, mais aussi des femmes jeunes et coquettes, qui peuvent être concernées par la mammographie." Pour elle, ce dessin n'a donc rien de sexiste.

Cette affiche a été réalisée par une femme jeune, pour une associations de femmes, à l'attention de femmes jeunes qui pourraient être concernées. Brigitte Seradour, radiologue et présidente de l'association Arcades à franceinfo

L'association s'étonne en outre de voir cette ancienne affiche réapparaître aujourd'hui sur les réseaux sociaux. "Ce dessin a été créé en 2015 pour une autre association, SOS Cancer du sein, entièrement gérée par des femmes victimes de cancers du sein. Nous l'avons repris et diffusé en 2016, dans le cadre d'Octobre rose, uniquement dans les services de radiologie du Sud-Est qui souhaitaient l'afficher", rappelle Brigitte Seradour.