Atteinte d'une mucoviscidose, une Canadienne survit six jours sans poumon

Atteinte d'une mucoviscidose, Melissa Benoit, une Canadienne âgée de 33 ans, a survécu six jours sans poumon. En avril 2016, elle est admise à l'hôpital général de Toronto en raison d'une grippe. L'infection pulmonaire sévère déclenche un choc septique et la jeune femme résiste aux antibiotiques.

Face à son état désespéré, les médecins de l'hôpital de Toronto tentent le tout pour le tout : lui retirer ses poumons. "La discussion fut difficile car cela n'avait jusqu'à présent jamais été fait", explique au Guardian (article en anglais) le docteur Niall Ferguson. Il ajoute : "Elle était entraînée dans une spirale dans laquelle ses poumons n'auraient pas pu se remettre. Son seul espoir, c'était la transplantation."

