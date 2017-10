VIDEOS. Trois conseils pour fabriquer son beurre soi-même (et éviter la pénurie)

Comment affronter la pénurie de beurre qui affecte actuellement les supermarchés français, tout en continuant à préparer vos petits plats préférés ? En fabriquant vous même votre beurre ! Franceinfo vous donne tous les trucs et astuces pour transformer de la crème en beurre avec simplement un fouet, une passoire et un torchon.

1 Bien choisir sa matière première

Contrairement aux méthodes des professionnels, cette recette de beurre ne commence pas avec du lait, mais directement avec de la crème. Ce qui vous enlèvera l'étape de l'écrémage, difficile à reproduire chez soi... Reste donc à trouver une crème bien adaptée. Pour cela, il faut choisir une crème liquide entière, c'est-à-dire qui contient entre 30 à 40% de matière grasse.

Il est possible d'utiliser de la crème crue, non pasteurisée, afin d'obtenir du beurre cru. Cette matière grasse ne se conserve pas très longtemps, mais est plus riche en goût. Dans tous les cas, il est recommandé d'utiliser une vraie crème ne contenant pas de carraghénane ou d'autres gélifiants ajoutés, explique Chef Simon.

2 Monter la crème (mais pas comme une chantilly)

L'étape la plus sportive consiste à monter la crème avec un fouet. Attention, il ne faut pas simplement la monter comme une chantilly. L'objectif est dédoubler la nature de la crème, rappelle Chef Simon. Les lipides se regroupent et le liquide (l'eau, le petit lait) se séparent. C'est le temps et la force de battage qui feront la différence.

Il est aussi possible d'utiliser un batteur électrique. Certains cuisiniers moins sportifs proposent même de verser le litre de crème liquide directement dans un blender puis de le laisser tourner jusqu'à ce que le beurre apparaisse. Une technique qui ne devrait pas plaire aux puristes bretons et normands.

3 Egoutter et placer le beurre dans un torchon

Il est temps d'égoutter et de presser votre beurre dans un chinois ou sur un tamis. Il faut ensuite récupérer la masse grasse et la mettre dans un torchon. Encore un peu d'effort, en pressant les extrémités du torchon pour faire sortir le restant de lait. Et hop ! Le beurre est prêt à consommer dès que vous le voyez apparaître à travers le torchon.

Bien évidemment, il est possible de saler votre beurre, surtout si vous êtes en Bretagne, ou bien de l'agrémenter de différentes épices. Reste qu'il doit être consommé assez rapidement si celui-ci n'est pas pasteurisé.