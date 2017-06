VIDEO. Un caviste immerge 300 bouteilles de vin dans le lac d'Annecy

Il est formel : la qualité des vins qui ont vieilli au fond du lac est incomparable. Samedi 17 juin, un caviste a donc procédé, pour la troisième année consécutive, à l'immersion de 300 bouteilles dans le lac d'Annecy (Haute-Savoie), raconte Le Dauphiné Libéré. Ces bouteilles, vin rouge comme blanc, vont reposer pendant un an à plus de 22 mètres de fond, au large du port de Sevrier. Ce sont les plongeurs d'un club local qui ont procédé à l'opération.

"Les rouges sont plus suaves, plus soyeux"

"Les vins blancs explosent littéralement en bouche et les rouges ont des tanins plus fins, ils sont plus suaves, plus soyeux", a vanté le caviste à propos de ses cuvées antérieures. Comme l'année précédente, ce dernier a prévu une vente aux enchères de ces vins, dont les bénéfices seront reversés à une association caritative.