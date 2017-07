VIDEO. Pamela Anderson ne sauve plus les nageurs, mais les animaux et les hommes

Le 21 juin dernier sortait sur les écrans français l’adaptation cinématographique de la série Alerte à Malibu, avec Dwayne Johnson. Pamela Anderson, icône des années 90 grâce à son rôle de sauveteur dans la série, y faisait un caméo. Mais la Canadienne, qui vient de fêter ses 50 ans, a depuis longtemps délaissé les plages et les maillots rouges pour épouser d’autres combats. Plus nobles. Pamela Anderson est désormais engagée pour la défense des "droits des personnes, des animaux et de l’environnement", comme le dit le site internet de sa fondation.

Une carte 100% vegan

Dernier épisode en date : la création d'un restaurant 100% vegan. Mardi 4 juillet, Pamela Anderson a inauguré un restaurant éphémère à Ramatuelle, dans le Var. "La Table du marché by Pamela Anderson" propose des menus 100% vegan, c’est-à-dire sans aucun ingrédient d'origine animale, qui ont été concoctés par le chef Christophe Leroy.

Invités par l’ancienne pin-up pour parler de la situation du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, le président de la République Emmanuel Macron et la Première dame, Brigitte, ne sont pas venus à l’inauguration. L’histoire nous dira s’ils viendront et s’ils y croiseront Adil Rami...