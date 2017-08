Une femme affirme avoir découvert des pièces de métal dans une boîte de légumes surgelés Findus

Une pièce métallique, une rondelle et un boulon. Voici ce qu'affirme avoir trouvé une habitante de Sannois (Val-d'Oise) dans une boîte de légumes surgelés Findus, selon une information du Parisien. La consommatrice a découvert ces pièces de métal dans un paquet de pommes noisette aux carottes, alors qu'elle préparait un repas pour son fils de 17 mois. La boîte avait été achetée dans un supermarché de Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

Findus, qui appartient au groupe américain Nomad Foods, a confirmé cette information du quotidien. "Nous avons pu échanger avec la consommatrice au téléphone lundi 14 août. Nous comprenons parfaitement qu'elle et ses proches aient pu être choqués par cette découverte", a déclaré Anissa Ouzir, responsable qualité de Findus, dans un communiqué.

Un incident "tout à fait exceptionnel"

Le service consommateurs du groupe a informé cette femme "qu'une enquête interne avait été lancée". Findus a souhaité "organiser la récupération de la pièce métallique pour aider à en déterminer son origine".

Le groupe souhaite "comprendre et identifier la cause de cet incident, revérifier la production du lot et apporter des mesures complémentaires correctives afin que cet incident ne se reproduise plus". Il s'engage à tenir la consommatrice informée des résultats de ses investigations.

La société affirme qu'il s'agit d'un incident "tout à fait exceptionnel", "compte tenu de la rigueur et de l'exigence" des processus de contrôle de la production. "La ligne de production Findus est équipée d'un détecteur de métaux régulièrement contrôlé afin de s'assurer de son efficacité", a précisé Findus.