Une carte des fromages français d'une chaîne américaine de supermarchés scandalise les internautes

Il va falloir penser d'urgence à des cours de géographie. Les supermarchés américains de la chaîne Whole Foods Market ont pris l'initiative d'illustrer leurs rayons laitiers avec une carte des fromages français, intitulée "Cheeses from France", ont relevé plusieurs internautes sur Twitter. Si jusque-là, l'idée est plutôt bonne, c'est en se penchant attentivement sur la carte que l'on ne peut réprouver un mouvement de recul. De nombreuses erreurs s'y sont en effet glissées.

Selon Whole Foods, le camembert proviendrait des environs de Montpellier (et non de la commune française de l'Orne qui porte son nom), le comté du département de l'Yonne (et non de Franche-Comté), le P'tit basque des Pays de la Loire (et non du pays Basque), et la fourme d'Ambert de la région Midi-Pyrénées (et non du Puy-de-Dôme).

"OMG !!!"

Mikaël a été l'un des premiers à dénoncer sur Twitter la carte avec un explicite : "OMG !!" ("Oh my God" ou "Oh mon Dieu"). "J'ai découvert l'affiche devant le rayon fromages du Whole Foods de Detroit, où j'étais pour le week-end. C'était la première fois que je la voyais. J'ai donc pensé aussitôt à une initiative locale", raconte-t-il au HuffPost. "En rentrant à Washington DC, j'ai retrouvé cette affiche devant le rayon fromages de mon magasin habituel. Je m'y rends régulièrement, j'en conclus donc que cette affiche est nationale."

OMG !!! la carte des fromages français ds les magasins @WholeFoods Detroit et Washington DC pic.twitter.com/omBUriq9yl — Mikaël (@Mi_ka_L) 4 septembre 2017

L'enseigne, contactée par plusieurs médias, n'a pas encore réagi. Les internautes eux s'en sont déjà donné à cœur joie.

Hey @WholeFoods , I hope this will help you... pic.twitter.com/D3fdYqpjeV — Romain Jehan (@kojirozora) 5 septembre 2017