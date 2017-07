Trop de sel, pas assez de fibres, toujours plus de produits transformés : voici l'assiette des Français

Des yaourts, compotes, volaille et soupes pour les femmes ; des fromages, viandes, charcuteries, pommes de terre et crèmes dessert pour les hommes. Voici le repas type des Français, selon la dernière étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), publiée mercredi 12 juillet. Elle pointe des habitudes alimentaires à risque, avec trop de sel, pas assez de fibres et toujours plus de produits transformés. Voici, en détail, l'assiette des Français.

Une assiette trop salée

Le Programmme national nutrition santé fixe à 8g/j pour les hommes et à 6,5 g/j pour les femmes la limite de sel à consommer. (PETER DAZELEY / PHOTOGRAPHER'S CHOICE / GETTY IMAGES)

Haro sur la salière et sur les plats préparés contenant trop de sel. Selon l'étude "Inca 3" de l'Anses, les apports en sel sont estimés à 4,4 grammes par jour (g/j) chez les enfants de 0 à 10 ans, 6,5 g/j chez les adolescents de 11 à 17 ans, 7 g/j chez les femmes âgées de 18 à 79 ans et 9 g/j pour leurs homologues masculins. C'est trop. Le Programmme national nutrition santé fixe à 8g/j pour les hommes et à 6,5 g/j pour les femmes la limite de sel à consommer.

Une assiette qui manque de fibre

L'Anses recommande la consommation de 30 grammes par jour de fibres. (CLAUDIA TOTIR / MOMENT RF / GETTY IMAGES)

Là encore, ce sont les habitudes des adultes qui pèchent. Ils ne consomment que 20 grammes par jour de fibres (fruits et légumes, céréales complètes, légumineuses...), quand l'Anses recommande 30 g/j.

Une assiette qui contient des aliments "potentiellement à risque"

La température d'un frigidaire ne doit pas être supérieure à 6 °C. (HOWARD SHOOTER / DORLING KINDERSLEY / GETTY IMAGES)

L'Anses observe aussi des pratiques "potentiellement à risque", avec une consommation croissante de denrées animales crues (poisson, viande de bœuf...) et des températures relevées dans les réfrigérateurs "pas toujours adaptées" (supérieure à 6 °C), des dates limites de consommation plus fréquemment dépassées.

Une assiette avec toujours plus de produits transformés

Selon l'Anses, l'assiette des Français comporte aussi "toujours plus de produits transformés". (T. HOENIG / CORBIS RM STILLS / GETTY IMAGES)

L'assiette des Français comporte aussi "toujours plus de produits transformés" (plats préparés, desserts, pizzas, biscuits, viennoiseries, soupes...), en majorité d'origine industrielle, note l'agence sanitaire.

Une assiette différente pour les femmes et les hommes

Les hommes sont plutôt amateurs de fromages, de viandes, de charcuteries, de pommes de terre, de crèmes dessert et de boissons alcoolisées. (MICHAEL PIAZZA / PHOTOLIBRARY RM / GETTY IMAGES)

Si les femmes privilégient généralement les yaourts et fromages blancs, les compotes, la volaille et les soupes, les hommes sont plutôt amateurs de fromages, de viandes, de charcuteries, de pommes de terre, de crèmes dessert et de boissons alcoolisées. Résultat, les hommes mangent davantage et leur apport énergétique est supérieur de 38% à celui des femmes.

Une assiette agrémentée de compléments alimentaires

Les compléments alimentaires ne sont pas nécessaire avec une alimentation équilibrée. (DAVID MALAN / PHOTOGRAPHER'S CHOICE / GETTY IMAGES)

L'Anses relève aussi une nette augmentation de la consommation des compléments alimentaires (notamment vitamines et minéraux) depuis 2007, dont on devrait généralement pouvoir se passer avec une alimentation équilibrée.

Une assiette de pizza pour les ados

Les adolescents consommes plus de sandwichs, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés que les enfants. (PETER CADE / THE IMAGE BANK / GETTY IMAGES)

Comme chez les enfants, mais dans des proportions différentes, les adolescents consomment principalement des pâtes et autres céréales (9,6%), puis des légumes (8,0%), des yaourts et fromages blancs (7,9%), des fruits (7,5%), du pain (7,5%). S’ajoutent à cette liste les sandwichs, pizzas, tartes, pâtisseries et biscuits salés, dont la contribution à la quantité totale d’aliments consommés est plus élevée chez les adolescents (7,4%) que chez les enfants (3,7%).

Ces habitudes alimentaires, combinées à la sédentarité, n'améliorent pas le taux de surpoids et d'obésité chez les adolescents français : 13 % d'entre eux étaient en surpoids en 2014-2015, et 4 % obèses.

L'étude faite entre février 2014 et septembre 2015 en métropole concerne la population de la naissance à 79 ans. 4 114 personnes (dont 2 121 adultes) ont décrit avec précision leur consommation alimentaire sur deux ou trois jours.